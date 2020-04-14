Полиция оштрафовала итальянку за выгул черепахи

14 апреля, 2020, 16:36

Римские правоохранители оштрафовали местную жительницу, которая решила насладиться солнечной погодой и вывела "выгулять" свою черепаху

Об этом сообщает Corriere della Sera, передает "Европейская правда".

Патруль карабинеров заметил 50-летнюю женщину в понедельник в восточной части города. Она пояснила правоохранителям, что вывела погулять своего домашнего любимца - черепаху.

Женщина не стала использовать поводок, а просто поставила черепаху на землю и медленно шла рядом с ней.

Карабинеры не нашли объяснения женщины оправданной причиной выйти из дома, подчеркнув, что черепаха - это не собака.

Женщине выписали штраф на €206. После этого итальянке рекомендовали вернуться домой.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine .