Полиция оштрафовала итальянку за выгул черепахи
14 апреля, 2020, 16:36
Римские правоохранители оштрафовали местную жительницу, которая решила насладиться солнечной погодой и вывела "выгулять" свою черепаху
Об этом сообщает Corriere della Sera, передает "Европейская правда".
Патруль карабинеров заметил 50-летнюю женщину в понедельник в восточной части города. Она пояснила правоохранителям, что вывела погулять своего домашнего любимца - черепаху.
Женщина не стала использовать поводок, а просто поставила черепаху на землю и медленно шла рядом с ней.
Карабинеры не нашли объяснения женщины оправданной причиной выйти из дома, подчеркнув, что черепаха - это не собака.
Женщине выписали штраф на €206. После этого итальянке рекомендовали вернуться домой.
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