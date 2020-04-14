По югу США пронеслись десятки торнадо: более 30 погибших
Об этом сообщает CNN .
"Штормовой циклон, в результате которого погибли по меньшей мере 32 человека на юге, обрушился в понедельник на северо-восток, создав угрозу для еще более 17 млн человек", - отмечается в сообщении.
Местные службы информируют о разрушенных домах, поваленных деревьях и уничтоженых объектах инфраструктуры. Иногда сила ветра была настолько мощной, что поднимала в воздух автомобили и даже небольшие дома.
Метеорологи зафиксировали более четырех десятков торнадо, которые пронеслись полосой длиной почти две тысячи километров от Техаса до Южной Каролины. Наиболее длительные торнадо зафиксированы в штате Миссисипи - они бушевали дольше часа.
Как отмечается, сейчас в зоне риска мощных торнадо находятся почти 4 миллиона человек, еще 13 млн проживают в регионах, где местные власти объявили штормовое предупреждение.
Между тем США продолжают удерживать мировое первенство по количеству больных Covid-19 - коронавирусом в стране инфицированы более 581 тыс. человек.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
12 апреля, 2020 Почему власть преследует участников Революции Достоинства?
-
12 апреля, 2020 Морковь. Цветные приключения
-
-
10 апреля, 2020 Виталий Портников: Реванш больше не прячется
Читайте также
-
12 апреля, 2020 Почему власть преследует участников Революции Достоинства?
-
12 апреля, 2020 Морковь. Цветные приключения
-