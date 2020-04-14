По югу США пронеслись десятки торнадо: более 30 погибших

14 апреля, 2020, 10:45

Более четырех десятков торнадо, которые пронеслись по югу США, привели к гибели по меньшей мере 32 человек

Об этом сообщает CNN .

"Штормовой циклон, в результате которого погибли по меньшей мере 32 человека на юге, обрушился в понедельник на северо-восток, создав угрозу для еще более 17 млн человек", - отмечается в сообщении.

Местные службы информируют о разрушенных домах, поваленных деревьях и уничтоженых объектах инфраструктуры. Иногда сила ветра была настолько мощной, что поднимала в воздух автомобили и даже небольшие дома.

Метеорологи зафиксировали более четырех десятков торнадо, которые пронеслись полосой длиной почти две тысячи километров от Техаса до Южной Каролины. Наиболее длительные торнадо зафиксированы в штате Миссисипи - они бушевали дольше часа.

Как отмечается, сейчас в зоне риска мощных торнадо находятся почти 4 миллиона человек, еще 13 млн проживают в регионах, где местные власти объявили штормовое предупреждение.

Между тем США продолжают удерживать мировое первенство по количеству больных Covid-19 - коронавирусом в стране инфицированы более 581 тыс. человек.