Перуанского теннисиста дисквалифицировали за употребление наркотиков
14 апреля, 2020, 22:44
Перуанский теннисист Арклон Хуэртас дель Пиньо ушел в добровольную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Он употреблял каннабис
Об этом сообщает официальный сайт Международной теннисной федерации.
В пробе, которую теннисист сдал в октябре на турнире в столице Перу Лиме, был обнаружен каннабис. 27 декабря теннисисту вынесли обвинение, а 8 апреля Арклон Хуэртас дель Пиньо принял добровольное отстранение от соревнований.
Теннисный тур остановлен из-за пандемии коронавируса в мире, и турниры не будут проводиться как минимум до 13 июля этого года.
- Напомним, 30 января украинского боксера Ивана Редкача дисквалифицировали на один год за укус американца Дэнни Гарсии.
Читайте также
-
-
12 апреля, 2020 Почему власть преследует участников Революции Достоинства?
-
12 апреля, 2020 Морковь. Цветные приключения
-
-
10 апреля, 2020 Виталий Портников: Реванш больше не прячется
Читайте также
-
12 апреля, 2020 Почему власть преследует участников Революции Достоинства?
-
12 апреля, 2020 Морковь. Цветные приключения
-