Перуанского теннисиста дисквалифицировали за употребление наркотиков

14 апреля, 2020, 22:44

Перуанский теннисист Арклон Хуэртас дель Пиньо ушел в добровольную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Он употреблял каннабис

Об этом сообщает официальный сайт Международной теннисной федерации.

В пробе, которую теннисист сдал в октябре на турнире в столице Перу Лиме, был обнаружен каннабис. 27 декабря теннисисту вынесли обвинение, а 8 апреля Арклон Хуэртас дель Пиньо принял добровольное отстранение от соревнований.

Теннисный тур остановлен из-за пандемии коронавируса в мире, и турниры не будут проводиться как минимум до 13 июля этого года.