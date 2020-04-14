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Espreso.tvСпортПеруанского теннисиста дисквалифицировали за употребление наркотиков

Перуанского теннисиста дисквалифицировали за употребление наркотиков


фото: TAM
Перуанский теннисист Арклон Хуэртас дель Пиньо ушел в добровольную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Он употреблял каннабис

Об этом сообщает официальный сайт Международной теннисной федерации.

В пробе, которую теннисист сдал в октябре на турнире в столице Перу Лиме, был обнаружен каннабис. 27 декабря теннисисту вынесли обвинение, а 8 апреля Арклон Хуэртас дель Пиньо принял добровольное отстранение от соревнований.

Теннисный тур остановлен из-за пандемии коронавируса в мире, и турниры не будут проводиться как минимум до 13 июля этого года.

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