Оккупанты обстреляли Объединенные силы из запрещенного оружия, но потеряли двух боевиков

14 апреля, 2020, 07:32

В понедельник, 13 апреля, российские войска в Донбассе 7 раз обстреляли позиции Объединенных сил, в том числе из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" захватчики обстреляли позиции Объединенных сил возле Широкино враг по направлению населенного пункта Саханка из 82-мм миномета, около Песков по направлению населенного пункта Веселое - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Рядом с Павлополем, Красногоровкой и Тарамчуком оккупанты применили станковые противотанковые гранатометы и пулеметы крупного калибра, в районе Опиного - крупнокалиберные пулеметы.

Объединенные силы ответили захватчикам прицельным огнем, принудив к соблюдению режима тишины.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские террористы из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия обстреляли позиции Объединенных сил рядом с селом Крымское.

Потерь среди украинских военнослужащих в результате вражеских обстрелов 13 апреля не зафиксировано.

По данным разведки, 13 апреля в результате ответа со стороны Объединенных сил оккупанты потеряли не менее двух боевиков ранеными.

С начала суток 14 апреля по состоянию на 7:00 в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска дважды нарушили режим прекращения огня: со станковых противотанковых гранатометов обстреляли украинские позиции возле Авдеевки, а из пулеметов крупного калибра - рядом с Красногоровкой.

Украинские военные ответили огнем. Потерь со стороны Объединенных сил нет.