Оккупанты обстреляли Объединенные силы из запрещенного оружия, но потеряли двух боевиков
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" захватчики обстреляли позиции Объединенных сил возле Широкино враг по направлению населенного пункта Саханка из 82-мм миномета, около Песков по направлению населенного пункта Веселое - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Рядом с Павлополем, Красногоровкой и Тарамчуком оккупанты применили станковые противотанковые гранатометы и пулеметы крупного калибра, в районе Опиного - крупнокалиберные пулеметы.
Объединенные силы ответили захватчикам прицельным огнем, принудив к соблюдению режима тишины.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские террористы из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия обстреляли позиции Объединенных сил рядом с селом Крымское.
Потерь среди украинских военнослужащих в результате вражеских обстрелов 13 апреля не зафиксировано.
По данным разведки, 13 апреля в результате ответа со стороны Объединенных сил оккупанты потеряли не менее двух боевиков ранеными.
С начала суток 14 апреля по состоянию на 7:00 в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска дважды нарушили режим прекращения огня: со станковых противотанковых гранатометов обстреляли украинские позиции возле Авдеевки, а из пулеметов крупного калибра - рядом с Красногоровкой.
Украинские военные ответили огнем. Потерь со стороны Объединенных сил нет.
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