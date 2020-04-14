 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоОккупанты обстреляли Объединенные силы из запрещенного оружия, но потеряли двух боевиков

Оккупанты обстреляли Объединенные силы из запрещенного оружия, но потеряли двух боевиков

В понедельник, 13 апреля, российские войска в Донбассе 7 раз обстреляли позиции Объединенных сил, в том числе из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" захватчики обстреляли позиции Объединенных сил возле Широкино враг по направлению населенного пункта Саханка из 82-мм миномета, около Песков по направлению населенного пункта Веселое - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Рядом с Павлополем, Красногоровкой и Тарамчуком оккупанты применили станковые противотанковые гранатометы и пулеметы крупного калибра, в районе Опиного - крупнокалиберные пулеметы.

Объединенные силы ответили захватчикам прицельным огнем, принудив к соблюдению режима тишины.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские террористы из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия обстреляли позиции Объединенных сил рядом с селом Крымское.

Потерь среди украинских военнослужащих в результате вражеских обстрелов 13 апреля не зафиксировано.

По данным разведки, 13 апреля в результате ответа со стороны Объединенных сил оккупанты потеряли не менее двух боевиков ранеными.

С начала суток 14 апреля по состоянию на 7:00 в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска дважды нарушили режим прекращения огня: со станковых противотанковых гранатометов обстреляли украинские позиции возле Авдеевки, а из пулеметов крупного калибра - рядом с Красногоровкой.

Украинские военные ответили огнем. Потерь со стороны Объединенных сил нет.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 апреля, 2020 вторник

13 апреля, 2020 понедельник

больше новостей

13 апреля, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать