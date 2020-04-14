Новый антирекорд: в России резко возросло количество инфицированных коронавирусом
Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавируса.
В Москве обнаружили 1489 новых случаев в сутки. Еще 460 случаев зафиксировано в Московской области, 121 - в Петербурге и 97 случаев - в Коми.
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За минувшие сутки в России умерли 22 пациента с коронавируса, всего в стране зафиксировали 170 летальных случаев.
С начала эпидемии в России выздоровели 1694 человека.
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Напомним, в связи с пандемией коронавируса президент РФ Владимир Путин объявил о продлении нерабочих дней в стране до 30 апреля.
Кроме того, власти Москвы ввели цифровые пропуска для использования транспорта.
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