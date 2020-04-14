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Espreso.tvОбществоНовый антирекорд: в России резко возросло количество инфицированных коронавирусом

Новый антирекорд: в России резко возросло количество инфицированных коронавирусом


фото: reuters
В России за сутки зафиксировано 2774 новых случаев заражения коронавирусом - это новый антирекорд. Всего в стране инфицировано 21 102 человека

Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавируса.

В Москве обнаружили 1489 новых случаев в сутки. Еще 460 случаев зафиксировано в Московской области, 121 - в Петербурге и 97 случаев - в Коми.

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За минувшие сутки в России умерли 22 пациента с коронавируса, всего в стране зафиксировали 170 летальных случаев.

С начала эпидемии в России выздоровели 1694 человека.

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Напомним, в связи с пандемией коронавируса президент РФ Владимир Путин объявил о продлении нерабочих дней в стране до 30 апреля.

Кроме того, власти Москвы ввели цифровые пропуска для использования транспорта.

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