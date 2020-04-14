Наблюдателей ОБСЕ обстреляли в ОРДО несмотря на гарантии безопасности

14 апреля, 2020, 08:44

В понедельник, 13 апреля, патруль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в составе четырех сотрудников на двух автомобилях попал под обстрел возле железнодорожного вокзала в оккупированной Ясиноватой Донецкой области

Об этом сообщает сайт СММ ОБСЕ.

"Несмотря на то, что были предоставлены гарантии безопасности по соблюдению локального режима прекращения огня, в 13:23 двое членов патруля Миссии, которые стояли снаружи, услышали 9 взрывов неопределенного происхождения и 6 очередей из стрелкового оружия примерно 1-2 км на юг, а также свистящий звук, по их оценке, трех пуль, выпущенных из стрелкового оружия, или трех осколков боеприпасов на разном расстоянии над их головами ", - говорится в сообщении.

Позже наблюдатели заметили, что пули попали во внешнюю стену здания вокзала ориентировочно в 20-50 м от них, в землю примерно в 50 м от места, где они стояли, и в вагон на расстоянии около 100 м от них.

После обстрела наблюдатели немедленно переместились на 1 км севернее железнодорожного вокзала в Ясиноватой и продолжили осуществлять мониторинг соблюдения режима тишины для обеспечения функционирования Донецкой фильтровальной станции, а затем вернулись на базу в оккупированном Донецке.