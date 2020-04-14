Наблюдателей ОБСЕ обстреляли в ОРДО несмотря на гарантии безопасности
Об этом сообщает сайт СММ ОБСЕ.
"Несмотря на то, что были предоставлены гарантии безопасности по соблюдению локального режима прекращения огня, в 13:23 двое членов патруля Миссии, которые стояли снаружи, услышали 9 взрывов неопределенного происхождения и 6 очередей из стрелкового оружия примерно 1-2 км на юг, а также свистящий звук, по их оценке, трех пуль, выпущенных из стрелкового оружия, или трех осколков боеприпасов на разном расстоянии над их головами ", - говорится в сообщении.
Позже наблюдатели заметили, что пули попали во внешнюю стену здания вокзала ориентировочно в 20-50 м от них, в землю примерно в 50 м от места, где они стояли, и в вагон на расстоянии около 100 м от них.
После обстрела наблюдатели немедленно переместились на 1 км севернее железнодорожного вокзала в Ясиноватой и продолжили осуществлять мониторинг соблюдения режима тишины для обеспечения функционирования Донецкой фильтровальной станции, а затем вернулись на базу в оккупированном Донецке.
- Напомним, ранее наблюдатели ОБСЕ заявили о регулярном препятствовании их работе террористами "ЛНР" и "ДНР".
- Высокий представитель ЕС Хосеп Боррель заявил , что РФ и контролируемые ею вооруженные формирования должны предоставить безопасный и беспрепятственный доступ к ОРДЛО наблюдателям ОБСЕ и представителям международных неправительственных и гуманитарных организаций.
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