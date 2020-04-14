На Кировоградщине мужчина с оружием забрал в храме кулич: возбуждено дело о разбое, ему грозит от 7 лет
14 апреля, 2020, 13:45
В полицию обратились представители одной из религиозных общин, которые рассказали о том, что неизвестный с оружием зашел в церковь и, угрожая присутствующим оружием, похитил кулич
Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.
Полицейские задержали указанного гражданина по подозрению в совершении преступления. Правонарушитель - 38-летний местный житель, ранее судимый.
Начато уголовное производство по статье «Разбой». Ему грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.
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