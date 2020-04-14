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Espreso.tvОбществоНа Кировоградщине мужчина с оружием забрал в храме кулич: возбуждено дело о разбое, ему грозит от 7 лет

На Кировоградщине мужчина с оружием забрал в храме кулич: возбуждено дело о разбое, ему грозит от 7 лет


фото: reuters
В полицию обратились представители одной из религиозных общин, которые рассказали о том, что неизвестный с оружием зашел в церковь и, угрожая присутствующим оружием, похитил кулич

Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Полицейские задержали указанного гражданина по подозрению в совершении преступления. Правонарушитель - 38-летний местный житель, ранее судимый.

Начато уголовное производство по статье «Разбой». Ему грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

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