На Днепропетровщине COVID-19 подтвердили уже у 74 человек
14 апреля, 2020, 21:22
В Днепропетровской области коронавирус лабораторно подтвердили еще у трех жителей региона, всего число инфицированных возросло до 74 человек
Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской областной государственной администрации.
Отмечается, что всего на Днепропетровщине COVID-19 лабораторно подтвердили у 74 человек.
"Коронавирус обнаружили у одного жителя Подгороднего, 1962 года. Еще двое мужчин, у которых подтвердили диагноз, из Каменского, 1962 и 1972 года рождения", - говорится в сообщении.
Сообщается, что 88 тестов на COVID-19 показали отрицательный результат.
- Напомним, в Сторожинецкой центральной районной больнице Черновицкой области, умер 80-летний пациент с подозрением на COVID-19.
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