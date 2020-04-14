На Днепропетровщине COVID-19 подтвердили уже у 74 человек

14 апреля, 2020, 21:22

В Днепропетровской области коронавирус лабораторно подтвердили еще у трех жителей региона, всего число инфицированных возросло до 74 человек

Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской областной государственной администрации.

Отмечается, что всего на Днепропетровщине COVID-19 лабораторно подтвердили у 74 человек.

"Коронавирус обнаружили у одного жителя Подгороднего, 1962 года. Еще двое мужчин, у которых подтвердили диагноз, из Каменского, 1962 и 1972 года рождения", - говорится в сообщении.

Сообщается, что 88 тестов на COVID-19 показали отрицательный результат.

Напомним, в Сторожинецкой центральной районной больнице Черновицкой области, умер 80-летний пациент с подозрением на COVID-19.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine