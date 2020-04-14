Министр развития громад Чернышев ездит на незадекларированном Мерседесе, - Bihus.info
Об этом говорится в сюжете проекту "Наши деньги", передает BIHUS.info .
Журналисты рассказывают, что 30 марта Арсен Аваков встречался с новым министром развития громад и территорий Алексеем Чернышевым. Именно тогда они заметили черный Мерседес министра.
"У меня есть автомобили, я их не скрываю", - заявил Чернышев журналистам.
Однако, по словам журналистов, авто, на котором министр Чернышев посещал Авакова не то, которое зарегистрировано в декларации. Номерной знак принадлежит другому лицу.
В гости к Авакова министр общин ездит на незадекларированном мерси.- Bihus.Info (@bihusinfo) April 14, 2020
Объяснить с авто и цели визита не может, говорит, что мерседес есть в декларации. Вот только в декларации совсем другое авто, а этот записан на некоего Петровича.
Сюжет: https://t.co/brW3SvVwCE pic.twitter.com/swq1093RkL
Подробнее об этом в сюжете BIHUS.info:
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