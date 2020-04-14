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Espreso.tvОбществоМинистр развития громад Чернышев ездит на незадекларированном Мерседесе, - Bihus.info

Министр развития громад Чернышев ездит на незадекларированном Мерседесе, - Bihus.info


фото: glavcom
Журналисты утверждают, что министр развития громад и территорий, бывший глава Киевской ОГА Алексей Чернышев использует незадекларированный автомобиль

Об этом говорится в сюжете проекту "Наши деньги", передает BIHUS.info .

Журналисты рассказывают, что 30 марта Арсен Аваков встречался с новым министром развития громад и территорий Алексеем Чернышевым. Именно тогда они заметили черный Мерседес министра.

"У меня есть автомобили, я их не скрываю", - заявил Чернышев журналистам.

Однако, по словам журналистов, авто, на котором министр Чернышев посещал Авакова не то, которое зарегистрировано в декларации. Номерной знак принадлежит другому лицу.

 

Подробнее об этом в сюжете BIHUS.info:

 

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