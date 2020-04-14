МВФ облегчит бремя из-за долгов для 25 стран

14 апреля, 2020, 10:40

В Международном валютном фонде приняли решение о немедленном облегчении долговой нагрузки для 25 стран в рамках Фонда по сдерживанию и ликвидации последствий катастроф (CCRT)

Об этом заявила директор-распорядительница МВФ Кристалина Георгиева, передает пресс-служба .

"Это дает гранты бедным и уязвимым членам для покрытия их долговых обязательств перед МВФ на начальной фазе в течение следующих 6 месяцев и поможет им направить больше своих ограниченных финансовых ресурсов на жизненно важные неотложные медицинские и другие меры по оказанию помощи", - подчеркнула Георгиева.

По ее словам, в CCRT есть ресурсы в размере около $500 млн на выплату помощи.

Страны, которые получат облегчение по обслуживанию долга: Афганистан, Бенин, Буркина-Фасо, ЦАР, Чад, Коморские острова, Конго, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Биссау, Гаити, Либерия, Мадагаскар, Малави, Мали, Мозамбик, Непал, Нигер , Руанда, Сан-Томе и Принсипи, Сьерра-Леоне, Соломоновы острова, Таджикистан, Того и Йемен.