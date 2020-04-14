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Espreso.tvОбществоЛьвовская областная инфекционная клиническая больница получила аппарат ИВЛ от общины Гарнизонного храма св. Апп. Петра и Павла

Львовская областная инфекционная клиническая больница получила аппарат ИВЛ от общины Гарнизонного храма св. Апп. Петра и Павла

С начала объявления Всемирной организацией здравоохранения пандемии в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 и соответствующими принятыми решениями украинских властей в борьбе с болезнью, Украинская Греко-Католическая Церковь активно включилась в помощь по борьбе с последствиями этого опасного заболевания

В частности Гарнизонный храм св. Апп. Петра и Павла Львовской архиепархии УГКЦ 20 марта совместно с меценатами объявили о начале сбора средств на приобретение аппарата искусственной вентиляции легких для медицинского учреждения г. Львова, об этом пишет kapelanstvo.info.

За это недолгий период, благодаря добровольным пожертвованиям прихожан храма и всех неравнодушных, удалось приобрести аппарат высокоточной кислородной терапии с функцией искусственной вентиляции легких. Особую благодарность в реализации этого проекта выражаем ООО Фирма "Техника монтажа" в лице госпожи Веры Бене, благодаря стараниям которой стали возможными заказ и доставка этой медицинской аппаратуры из Китая.

В понедельник, 13 апреля, аппарат высокоточной кислородной терапии с функцией искусственной вентиляции легких передан во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу.

Мы и в дальнейшем будем продолжать сбор средств для закупки необходимого медицинского оборудования и предметов индивидуальной защиты медиков Львова.

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