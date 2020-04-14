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Espreso.tvСпортЛопес назвал Ломаченко маленьким смешным человечком

Лопес назвал Ломаченко маленьким смешным человечком


фото: Getty Images
Американский боксер Теофимо Лопес заявил, что считает украинца Василия Ломаченко маленьким смешным человечком

Об этом сообщает CBS Sports .

По словам Лопеса, иначе он не может описать Ломаченко.

"Ломаченко - смешной парень. Он забавный чувак и смешной маленький человечек. Это все, что я могу о нем сказать. Если откровенно, он ничего не поймет до того дня, пока мы не подеремся. Многие люди недооценивают меня, потому что я молодой. Они думают, что у меня нет боксерского IQ, но Ломаченко почувствует его, когда придет время", - сказал американец.

Ломаченко является чемпионом мира в легком весе по версиям WBC (Всемирного боксерского совета), WBO (Всемирной боксерской организации) и WBA (Всемирной боксерской ассоциации). Лопес владеет поясом IBF (Международной боксерской федерации).

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