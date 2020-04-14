Лопес назвал Ломаченко маленьким смешным человечком
14 апреля, 2020, 17:06
Американский боксер Теофимо Лопес заявил, что считает украинца Василия Ломаченко маленьким смешным человечком
Об этом сообщает CBS Sports .
По словам Лопеса, иначе он не может описать Ломаченко.
"Ломаченко - смешной парень. Он забавный чувак и смешной маленький человечек. Это все, что я могу о нем сказать. Если откровенно, он ничего не поймет до того дня, пока мы не подеремся. Многие люди недооценивают меня, потому что я молодой. Они думают, что у меня нет боксерского IQ, но Ломаченко почувствует его, когда придет время", - сказал американец.
Ломаченко является чемпионом мира в легком весе по версиям WBC (Всемирного боксерского совета), WBO (Всемирной боксерской организации) и WBA (Всемирной боксерской ассоциации). Лопес владеет поясом IBF (Международной боксерской федерации).
- 9 марта стало известно, что Василий Ломаченко остановил подготовку к бою за титул абсолютного чемпиона мира против Теофимо Лопеса и вернулся из США в Украину.
- 3 апреля Теофимо Лопес рассказал, что потолстел из-за пандемии коронавируса.
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