Лопес назвал Ломаченко маленьким смешным человечком

14 апреля, 2020, 17:06

Американский боксер Теофимо Лопес заявил, что считает украинца Василия Ломаченко маленьким смешным человечком

Об этом сообщает CBS Sports .

По словам Лопеса, иначе он не может описать Ломаченко.

"Ломаченко - смешной парень. Он забавный чувак и смешной маленький человечек. Это все, что я могу о нем сказать. Если откровенно, он ничего не поймет до того дня, пока мы не подеремся. Многие люди недооценивают меня, потому что я молодой. Они думают, что у меня нет боксерского IQ, но Ломаченко почувствует его, когда придет время", - сказал американец.

Ломаченко является чемпионом мира в легком весе по версиям WBC (Всемирного боксерского совета), WBO (Всемирной боксерской организации) и WBA (Всемирной боксерской ассоциации). Лопес владеет поясом IBF (Международной боксерской федерации).