Коронавирус: Ляшко планирует снова закрыть рынки
Об этом в эфире одного из телеканалов сказал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передает РБК-Украина.
"Мы понимали вопрос, почему мы позволяем открывать рынки, поскольку это влияло на цены, которые были в супермаркетах и это увеличивало доступность к более дешевым продуктам питания. В течение действия этого постановления были выявлены злоупотребления органов местного самоуправления, когда они открыли рынки в антисанитарных условиях ... У нас есть безумные нарушения. С 14 апреля мое постановление, которое прописывало условия, как открываться рынкам, будет признано как такое, что утратило силу. Мы не будем с этим работать, здравого смысла нет - как и с доступом в храмы. Почему-то мы думаем, что пронесет", - резюмировал Ляшко.
- 30 марта главный государственный санитарный врач утвердил постановление, которым прописывались условия работы рынков в ситуации ограничительных мер.
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