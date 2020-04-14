Коронавирус: Ляшко планирует снова закрыть рынки

14 апреля, 2020, 10:11

Постановление главного государственного санитарного врача №5 от 30 марта "О противодействии распространению коронавирусной болезни (Covid-19) в местах торговли" с 14 апреля потеряет силу

Об этом в эфире одного из телеканалов сказал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передает РБК-Украина.

"Мы понимали вопрос, почему мы позволяем открывать рынки, поскольку это влияло на цены, которые были в супермаркетах и это увеличивало доступность к более дешевым продуктам питания. В течение действия этого постановления были выявлены злоупотребления органов местного самоуправления, когда они открыли рынки в антисанитарных условиях ... У нас есть безумные нарушения. С 14 апреля мое постановление, которое прописывало условия, как открываться рынкам, будет признано как такое, что утратило силу. Мы не будем с этим работать, здравого смысла нет - как и с доступом в храмы. Почему-то мы думаем, что пронесет", - резюмировал Ляшко.