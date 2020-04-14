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Espreso.tvОбществоКогда и кому доплатят "карантинную тысячу" к пенсии: объяснение Минсоцполитики

Когда и кому доплатят "карантинную тысячу" к пенсии: объяснение Минсоцполитики


фото: segodnya.ua
Пенсии в Украине будут единовременно повышены на 1000 гривен больше 10 млн украинских пенсионеров

Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.

В частности, согласно сообщению министерства, в апреле будет осуществлена единовременная выплата денежной помощи в сумме 1000 гривен таким категориям населения:

  • пенсионерам, размер пенсии которых с учетом предусмотренных законодательством надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, сумм индексации пенсии, ежемесячной компенсации в случае потери кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы и других доплат к пенсиям, установленных законодательством, не превышает 5000 грн по состоянию на 1 апреля 2020 года;

  • получателям государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью (кроме лиц с инвалидностью с детства и детей с инвалидностью, одновременно с этим помощью получают пенсию в связи с потерей кормильца или государственную социальную помощь ребенку умершего кормильца, предусмотренную Законом Украины "О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью")

  • получателям государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью;

  • получателям временной государственной социальной помощи неработающему лицу, которое достигло общего пенсионного возраста, но не получила права на пенсионную выплату.

В Министерстве уточнили, что 1000 гривен будет зачислена автоматически, обращаться никуда не нужно. Деньги переведут на банковские карточки, а пенсионерам, получающим пенсии через "Укрпочту", деньги принесет почтальон.

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