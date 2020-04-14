Когда и кому доплатят "карантинную тысячу" к пенсии: объяснение Минсоцполитики

пенсионерам, размер пенсии которых с учетом предусмотренных законодательством надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, сумм индексации пенсии, ежемесячной компенсации в случае потери кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы и других доплат к пенсиям, установленных законодательством, не превышает 5000 грн по состоянию на 1 апреля 2020 года;

получателям государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью (кроме лиц с инвалидностью с детства и детей с инвалидностью, одновременно с этим помощью получают пенсию в связи с потерей кормильца или государственную социальную помощь ребенку умершего кормильца, предусмотренную Законом Украины "О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью")