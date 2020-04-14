Карантин в Украине, действия и бездействие власти, ощущение реванша "януковичей": Оксана Сыроед в Стриме с Руденко. ПРЯМОЙ ЭФИР
14 апреля, 2020, 14:16
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Украина на карантине: действия и бездействие власти, кто и почему рушится "антиколомойський" закон в Раде, подвешенный вопрос Донбасса и чувство реванша "януковичей".
Об этом Сергей Руденко говорить в своем еженедельном Стриме на Еспресо с экс-вице-спикером украинского парламента Оксаной Сыроед.
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