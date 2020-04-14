Как эффективно продвигать медицинский бизнес в сети? Онлайн-конференция Marketing Medical Day

14 апреля, 2020, 18:25

Традиционный маркетинг не работает в медицинской сфере

Почему так, какой же маркетинг работает, и как максимально эффективно продвигать в сети медицинский бизнес - расскажут лучшие эксперты и профессионалы на бесплатной онлайн-конференции Marketing Medical Day, которую проводит Академия интернет-маркетинга WebPromoExperts 17 апреля.

Если вы руководитель клиники или только собираетесь начать свой бизнес в медицинской сфере, маркетолог или топ-менеджер медицинского учреждения, специалист, который продвигает клиники - эта конференция для вас.

Вас ждет 13 практических докладов от успешных маркетологов и маркетинг директоров медицинских компаний. Из докладов вы узнаете как продвигаются в интернете Synevo, Мать и ребенок, Аист, Добробут, IVR и другие крупнейшие компании. Также своим опытом и наработками поделятся эксперты в продвижении медицинского бизнеса - Антон Воронюк (WebPromoExperts), Александр Власов (Medmarketing), Наталья Тулинова (Здоровые коммуникации), Александр Рысь (SendPulse) и другие практикующие специалисты.

На конференции вы узнаете:

как выстроить эффективный интернет-маркетинг в медицине в 2020 году,

почему же традиционный маркетинг не работает в этой сфере,

как привлечь и удержать клиентов,

какие инструменты коммуникации с клиентами использовать мед. клиникам и врачам

как делать и какова эффективность YouTube для клиник,

как построить систему email-маркетинга в медицинской сфере,

работают кейсы от лучших специалистов Украины.

Кроме этого, вас ждет панельная дискуссия с тремя экспертами, которые поделятся своими соображениями о том, как управлять медицинским интернет-маркетингом в кризис.

Когда и где?

Лучшее, чем можно заняться дома на карантине - получать новые знания и прокачивать свои навыки. Приготовьтесь никуда не выходить и принять участие в одной из лучших конференций по маркетингу в медицинской сфере.

Marketing Medical Day начнется 17 апреля в 10:00 по киевскому времени.

На конференции вы можете задать любой свой вопрос спикеру в прямом эфире, а также приобрести запись и презентации спикеров.

Как стать участником?

Участие в онлайне бесплатное по предварительной регистрации на сайте.

Если вы не можете быть в онлайне в день конференции или хотите обсудить и разобрать до мелочей все кейсы вместе с коллегами - уже сейчас на сайте доступны к приобретению запись и презентации спикеров.

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Организаторы и спонсоры: WebPromoExperts , WebPromo , SendPulse