Как эффективно продвигать медицинский бизнес в сети? Онлайн-конференция Marketing Medical Day
Почему так, какой же маркетинг работает, и как максимально эффективно продвигать в сети медицинский бизнес - расскажут лучшие эксперты и профессионалы на бесплатной онлайн-конференции Marketing Medical Day, которую проводит Академия интернет-маркетинга WebPromoExperts 17 апреля.
Если вы руководитель клиники или только собираетесь начать свой бизнес в медицинской сфере, маркетолог или топ-менеджер медицинского учреждения, специалист, который продвигает клиники - эта конференция для вас.
Вас ждет 13 практических докладов от успешных маркетологов и маркетинг директоров медицинских компаний. Из докладов вы узнаете как продвигаются в интернете Synevo, Мать и ребенок, Аист, Добробут, IVR и другие крупнейшие компании. Также своим опытом и наработками поделятся эксперты в продвижении медицинского бизнеса - Антон Воронюк (WebPromoExperts), Александр Власов (Medmarketing), Наталья Тулинова (Здоровые коммуникации), Александр Рысь (SendPulse) и другие практикующие специалисты.
На конференции вы узнаете:
- как выстроить эффективный интернет-маркетинг в медицине в 2020 году,
- почему же традиционный маркетинг не работает в этой сфере,
- как привлечь и удержать клиентов,
- какие инструменты коммуникации с клиентами использовать мед. клиникам и врачам
- как делать и какова эффективность YouTube для клиник,
- как построить систему email-маркетинга в медицинской сфере,
- работают кейсы от лучших специалистов Украины.
Кроме этого, вас ждет панельная дискуссия с тремя экспертами, которые поделятся своими соображениями о том, как управлять медицинским интернет-маркетингом в кризис.
Когда и где?
Лучшее, чем можно заняться дома на карантине - получать новые знания и прокачивать свои навыки. Приготовьтесь никуда не выходить и принять участие в одной из лучших конференций по маркетингу в медицинской сфере.
Marketing Medical Day начнется 17 апреля в 10:00 по киевскому времени.
На конференции вы можете задать любой свой вопрос спикеру в прямом эфире, а также приобрести запись и презентации спикеров.
Как стать участником?
Участие в онлайне бесплатное по предварительной регистрации на сайте.
Если вы не можете быть в онлайне в день конференции или хотите обсудить и разобрать до мелочей все кейсы вместе с коллегами - уже сейчас на сайте доступны к приобретению запись и презентации спикеров.
Организаторы и спонсоры: WebPromoExperts , WebPromo , SendPulse
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