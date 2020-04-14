Гривня продолжает уверенно укрепляться
14 апреля, 2020, 10:15
Национальный банк Украины укрепил официальный курс гривни на 16 копеек
Об этом говорится в данных НБУ.
Таким образом, по состоянию на 14 апреля официальный курс установлен на уровне 27,04 гривни за доллар.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,53 гривни за евро. По состоянию на 13 апреля курс был 29,56 гривни
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
12 апреля, 2020 Почему власть преследует участников Революции Достоинства?
-
12 апреля, 2020 Морковь. Цветные приключения
-
-
10 апреля, 2020 Виталий Портников: Реванш больше не прячется
Читайте также
-
12 апреля, 2020 Почему власть преследует участников Революции Достоинства?
-
12 апреля, 2020 Морковь. Цветные приключения
-