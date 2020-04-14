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Espreso.tvОбществоГривня продолжает уверенно укрепляться

Гривня продолжает уверенно укрепляться

Национальный банк Украины укрепил официальный курс гривни на 16 копеек

Об этом говорится в данных НБУ.

Таким образом, по состоянию на 14 апреля официальный курс установлен на уровне 27,04 гривни за доллар.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,53 гривни за евро. По состоянию на 13 апреля курс был 29,56 гривни

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