Глава Черновицкой ОГА призвал буковинцев не выходить на улицу на Пасхальные выходные

14 апреля, 2020, 22:41

Глава Черновицкой ОГА Сергей Осадчук рассказал о ситуации в регионе и призвал на Пасхальные выходные оставаться дома

Об этом он сказал в эфире программы "Итоги с Анной Валевской", передает Еспресо.TV .

"У нас ситуация такова, что эпидемия захватила все районы Черновицкой области. Мы ежедневно фиксируем десятки новых случаев заражения буковинцев коронавирусом. К сожалению, ежедневно имеем летальные случаи, преимущественно пожилых людей, которые попадают в больницы слишком поздно. Наш лабораторный вирусологический центр работает на высоких темпах. По собственному опыту мы можем сказать, что только 40% всех инфицированных попадают в наших инфекционных отделений, большая часть лечится амбулаторно под наблюдением семейных врачей дома. Также имеем положительную историю выздоровления людей, когда они лечатся дома, но нагрузку на инфекционные отделения и реанимационные чувствуем уже сегодня.

Он отметил, что Черновицкая ОГА в слаженном алгоритме взаимодействует с министром здравоохранения, главным санитарным врачом, премьер-министром и со штабом по ликвидации последствий эпидемии.

"Мы очень просим буковинцев проявить здравый смысл, мудрость и христианскую любовь и провести Пасху дома для того, чтобы Пасха не вернул нас в начальную фазу", - подчеркнул глава Черновицкой ОГА.

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