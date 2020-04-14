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Espreso.tvСпортФутболист сборной Украины близок к трансферу в турецкий "Бешикташ"

Футболист сборной Украины близок к трансферу в турецкий "Бешикташ"


фото: Getty Images
Турецкому "Бешикташу" предложили бесплатно подписать полузащитника сборной Украины Виктора Коваленко, контракт которого с "Шахтером" заканчивается этим летом

Об этом сообщает Milliyet .

"Бешикташ" не собирается тратить большие средства на трансферы летом, поэтому вариант с возможностью бесплатно подписать контракт с Коваленко идеально подходит руководству турецкого клуба.

В текущем сезоне 24-летний Виктор Коваленко за "Шахтер" 21 матч, забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу.

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