Футболист сборной Украины близок к трансферу в турецкий "Бешикташ"
14 апреля, 2020, 20:47
Турецкому "Бешикташу" предложили бесплатно подписать полузащитника сборной Украины Виктора Коваленко, контракт которого с "Шахтером" заканчивается этим летом
Об этом сообщает Milliyet .
"Бешикташ" не собирается тратить большие средства на трансферы летом, поэтому вариант с возможностью бесплатно подписать контракт с Коваленко идеально подходит руководству турецкого клуба.
В текущем сезоне 24-летний Виктор Коваленко за "Шахтер" 21 матч, забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу.
- 20 февраля Коваленко принес "Шахтеру" победу в матче Лиги Европы против "Бенфики".
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