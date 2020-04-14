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Espreso.tvОбществоЭкс-глава СБУ в Кировоградской области может возглавить Закарпатскую ОГА, - декларация

Экс-глава СБУ в Кировоградской области может возглавить Закарпатскую ОГА, - декларация


фото: prm
Новым председателем Закарпатской областной государственной администрации может стать Алексей Петров

Об этом свидетельствует его декларация на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Петров подал декларацию на должность председателя Закарпатской ОГА. Он указал 6 земельных участков, дачу и квартиру, а также авто.

Петров занимал должность начальника Управления СБУ в Кировоградской области с 2019 года.

До этого он возглавлял Департамент контрразведки Службы безопасности Украины с 2017 по 2019 год.

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