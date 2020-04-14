Экс-глава СБУ в Кировоградской области может возглавить Закарпатскую ОГА, - декларация

14 апреля, 2020, 14:59

Новым председателем Закарпатской областной государственной администрации может стать Алексей Петров

Об этом свидетельствует его декларация на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Петров подал декларацию на должность председателя Закарпатской ОГА. Он указал 6 земельных участков, дачу и квартиру, а также авто.

Петров занимал должность начальника Управления СБУ в Кировоградской области с 2019 года.

До этого он возглавлял Департамент контрразведки Службы безопасности Украины с 2017 по 2019 год.