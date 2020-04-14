Депутаты из "Европейской Солидарности" под ГБР: Дело против Черновол - это репрессии против участников Майдана по сценарию Кремля

14 апреля, 2020, 13:21

Народные депутаты из фракции "Европейская Солидарность" под стенами ГБР, куда на допрос вызвали Татьяну Черновол, призвали гражданское общество, демократические политические силы не оставаться равнодушными к преследованиям участников Майдана

Прикрываясь карантинными мероприятиями, власти начали активное наступление на достижения революции Достоинства и этот сценарий написан в Кремле - отмечают депутаты, пишет пресс-служба "ЕС".

"Сейчас разворачивается информационно-диверсионная кампания, цель которой - убедить весь мир и украинцев, что на Майдане собственно майдановцы атаковали правоохранительные органы, а они вынуждены были защищаться. Кремль и Российская Федерация пытаются убедить всех, что майдановцы есть преступники, в стране произошел государственный переворот. Это свидетельство того, что нынешняя власть и президент Зеленский, руководитель ГБР и генпрокурор сегодня выполняют сценарий, нарисованный за пределами Украины и задачи его дискредитация Майдана. Таня Черновол - это символ Майд ну и символ украинства ", - отметил Андрей Парубий.

"То, что сегодня пытается сделать власть - это большой антимайданивський реванш, которым было освобождение Беркута, назначение Внендиктовой и идея об отмене амнистии майдановцам. Мы видим, как пытаются переписать историю, важной частью которой является Татьяна Черновол, которую хотят устранить из публичного пространства для окончательного переписывание истории. Мы не дадим этого сделать и покажем, что умеем защищать друг друга ", - отметил Владимир Вятрович.

"Страх - это основная причина, почему все дела фабрикуются. Власть - боится. Они боялись пять лет, боятся сегодня. Боятся Майдана, боятся сознательных людей, боятся правды. И боятся того, что мы продолжаем бороться за правду, которая бы ситуация ни была. мы же, наоборот, не боимся. Потому что уже пуганы. Было страшно, когда мы выходили на Майдан и нас пускали "Беркут". было страшно, когда расстреливали Небесную сотню. Было страшно, когда началась война. Но страх для людей свободных, для настоящих украинский трансформируется в то, что нас становится больше. Мы становится в сильные и мы начинаем давать сдачи. И каждый, кто сегодня нарушает закон, каждый, кто дискредитирует Майдан, каждый, кто хочет уничтожить права и свободы и волю к борьбе, - он получит ответ от всех украинский. Так что бойтесь, ибо мы не боимся ", - обратилась к властям София Федина.

"Сегодняшние процессы очень напоминают и идут по сценарию, по которому ФСБ сегодня преследует всех активистов в Крыму. Роль Партии регионов в сдаче Крыма была решающей. Процесс 26 февраля, который был еще в период, когда Украина контролировала Крым, именно месть партийцев Партии регионов, руководства Партии регионов, таких как Бабиков, привело к тому, что тысячи наших соотечественников за те события преследуются. Я один из тех, кто отсидел три года. Очевидно, что сегодняшние процессы - это месть за борьбу патриотов за свою страну, месть за борьбу о ты оккупации, месть за борьбу за независимость ", - подчеркнул Ахтем Чийгоз.

"Месть действительно продолжается, и мы видим это в самом деле Шеремета. Это Юля Кузьменко, Яна Дугар, Андрей Антоненко. Это волонтеры, добровольцы, майдановцы. Те дела, которые фабрикуются против них, в том числе, Татьяна Черновол. Сегодня мы - все те , кто прошел Майдан, участники Революции Достоинства, участники АТО плечо в плечо будем дальше бороться за нашу государственность, за суверенитет. И не дадим ни одного из братьев, чтобы их закрыли. мы сегодня здесь мы будем под судом, мы будем дальше отстаивать друг друга ", - отметил Михаил Бондарь.

"То, что сейчас происходит, на самом деле даже не о 2013-2014 годы. Это о сегодня и это о судьбе Украины.

Потому что, прикрываясь эпидемией, прикрываясь карантином, власти прибегли к политическому мародерству и хотят уничтожить реальную единую оппозицию - это украинские патриотические силы. И расправа над Татьяной Черновол это является просто частью и знаком предупреждения всем остальным - молчите, не ставьте свое слово против, не защищайте Украину, уберитесь. Этого не будет. Они этого не достигнут. Мы абсолютно понимаем, что происходит. Мы понимаем, что продолжается гибридная война против Украины. И мы будем в этой войне бороться за наше государство и не сдадим ее. Мы уверены в себе и мы уверены в победе ", - подчеркнул Алексей Гончаренко.

"Это дело против всех сознательных Украины, против всех кто национальное достоинство, потому что это дело - это заказ Москвы. Это дело начала расследоваться против меня 18 октября 2019. То есть даже не в тот момент, когда бывший адвокат Януковича фактически возглавил ГБР. Она начала расследоваться раньше - перед нормандской встречей Зеленского, то есть фактически это дело - это часть так называемых мирных соглашений, но если называть все своими словами - это часть плана капитуляции Украины ", - убеждена Татьяна Черновол.

"Россия, пользуясь несовершенством действующей власти и непониманием государственных процессов, пытается дискредитировать Майдан, пытается переписать нашу историю. Потому что любая оккупация Российской Федерацией Украины всегда начиналась с того, что надо было переписать героическую историю Украины. А Майдан - это героическая страница новейшей истории Украины. Это первый бой, данный против российской агрессии, и бой, который закончился победой ", - напомнила Черновол.