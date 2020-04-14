 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортБольше не впечатляет: Мейвезер объяснил, почему ставит на Лопеса в бою с Ломаченко

Больше не впечатляет: Мейвезер объяснил, почему ставит на Лопеса в бою с Ломаченко


фото: Getty Images
Американский тренер Джефф Мейвезер заявил, что Теофимо Лопес имеет большие шансы на победу в бою с Василием Ломаченко

Об этом сообщает Vringe.com .

По словам Джеффа Мейвезера - известного тренера и дяди знаменитого американского боксера Флойда Мейвезера - в начале профессиональной карьеры Василий Ломаченко выглядел впечатляюще, однако в последних поединках превратился в рядового боксера. Поэтому Теофимо Лопес имеет большие шансы на победу над Украинской в бою за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг).

"Он развивался, сначала выглядел впечатляюще. Но я даю Теофимо большой шанс на победу. Он хороший панчер. У него хорошая скорость рук. Он должен заставить Ломаченко идти вперед, позволить ему стать храбрым. Это будет отличный поединок, пока Ломаченко не решит просто победить . Я не говорю, что он будет бежать. я имею в виду, что он отличный боец с прекрасной работой ног. Это его ценнейшее качество. Но я просто считаю, что в последних нескольких сражениях он выглядит обычным бойцом ", - сказал Мейвезер.

Василий Ломаченко является чемпионом мира по версиям WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации). Теофимо Лопаес владеет титулом IBF (Международной боксерской федерации).

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 апреля, 2020 вторник

больше новостей

14 апреля, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать