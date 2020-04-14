Арсений Яценюк: Власть должна закрыть импорт электроэнергии из РФ и Беларуси не на время карантина, а полностью

14 апреля, 2020, 21:52

Задача номер один - полностью закрыть импорт электроэнергии из России и Беларуси

"Не на период карантина, а полностью", - подчеркнул премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии" Народный фронт "Арсений Яценюк в программе "Сегодня" на телеканале "Украина" 14 апреля.

Отвечая на вопрос о возможности отключений электроэнергии, Арсений Яценюк отметил: "Если не производят электроэнергию, если угольную отрасль уничтожают, если украинскую энергетику уничтожают, если открывают импорт электроэнергии из России и Беларуси и дают работу белорусам и россиянам, а не украинцам, и если государство на это вообще смотрит безответственно, - мы придем к ситуации, когда в Украине не будет электроэнергии".

Он подчеркнул, что сейчас "Энергоатом" почти банкрот: "Теплоэнергетику власть уже обанкротила".

Арсений Яценюк еще раз подчеркнул, что сейчас необходимы неотложные действия непосредственно президенту и правительству, чтобы навести порядок на энергетическом рынке, создав антикризисный энергетический штаб, и премьер должен его возглавлять: "Они должны безотлагательно действовать".

Задачей номер один лидер НФ назвал "полностью закрыть импорт электроэнергии из России и Беларуси": "Не на период карантина, а полностью его закрыть".

"Второе - сбалансировать энергетический рынок по цене. Третье - показать прогнозный баланс выработки электроэнергии тепловыми станциями, атомными станциями и Гидроенерго", - подчеркнул он.

Кроме того, Арсений Яценюк подчеркнул необходимость в условиях высокого уровня неплатежей кредитовать энергорынок, "чтобы система не умерла".