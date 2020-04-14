Apple представит осенью сразу четыре новых iPhone - Bloomberg

14 апреля, 2020, 15:40

Компания Apple представит четыре новых смартфона осенью 2020 года

Об этом изданию Bloomberg сообщил анонимный источник в Apple.

Известно, что все смартфоны будут поддерживать 5G. Два айфоны будут с плоским экраном без закруглений, как в iPhone 5. Также изменят iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Еще две бюджетных модели устройства придут на смену iPhone 11.

Во всех смартфонах будет значительно улучшен процессор. У модели iPhone Pro будет три камеры на задней панели, а у бюджетных айфонов будет по две камеры.

Экран iPhone Pro станет больше - 6,7 дюйма вместо 6,5 дюйма.

Также известно, что Apple разрабатывает более компактную и дешевую версию колонки HomePod, новые MacBook Pro и iMac.