Apple представит осенью сразу четыре новых iPhone - Bloomberg
Об этом изданию Bloomberg сообщил анонимный источник в Apple.
Известно, что все смартфоны будут поддерживать 5G. Два айфоны будут с плоским экраном без закруглений, как в iPhone 5. Также изменят iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Еще две бюджетных модели устройства придут на смену iPhone 11.
Во всех смартфонах будет значительно улучшен процессор. У модели iPhone Pro будет три камеры на задней панели, а у бюджетных айфонов будет по две камеры.
Экран iPhone Pro станет больше - 6,7 дюйма вместо 6,5 дюйма.
Также известно, что Apple разрабатывает более компактную и дешевую версию колонки HomePod, новые MacBook Pro и iMac.
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