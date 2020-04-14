Английский клуб предлагает за экс-лидера "Динамо" Виду 10 млн евро

14 апреля, 2020, 17:47

Бывший защитник "Динамо" Домагой Вида может перейти в английский "Вест Бромвич" за 10 млн евро

Об этом сообщает Fanatik.

Хорвата в шорт-лист летних трансферов "Вест Бромвича" внес его земляк Славен Билич, который работает главным тренером английского клуба. "Вест Бромвич" готов выложить 10 млн евро за Домагоя Виду, зарплата которого в турецком "Бешикташе" составляет 3 млн евро в год.

Сделка состоится только в том случае, если "Вест Бромвич" выйдет в Премьер-лигу по итогам сезона. После 37-го тура в Чемпионшипе (прим. - второй английский дивизион) команда занимает второе место, отставая на 1 очко от лидера "Лидса" и опережая на 6 пунктов "Фулхэм", который идет третьим. По регламенту в АПЛ выйдут три команды.

30-летний Домагой Вида выступал за киевское "Динамо" с 2013-го по 2017-й год. За украинский клуб хорват провел 160 матчей, забил 13 голов и отдал 8 результативных передач.