46% украинцев считают, что власть успешна в противодействии эпидемии коронавируса, - опрос

14 апреля, 2020, 20:07

С 7 по 11 апреля 2020 года Киевский международный институт социологии провел опрос по успешности власти в противодействии коронавируса и обеспечения средствами индивидуальной защиты населения и медиков. Следовательно, 46% украинцев считают, что власть успешна в противодействии эпидемии коронавируса, 43% - придерживаются мнения, что неуспешна

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

Сообщается, что с 7 по 11 апреля 2020 года КМИС провел опрос методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 2 тыс. интервью.

По результатам опроса, 46% украинцев считают, что власть успешна в противодействии эпидемии коронавирусу, 43% - придерживаются мнения, что неуспешна.

Только 12% украинцев думают, что власть успешно справилась с обеспечением больниц достаточным количеством тестов на коронавирус, а 65% считают, что власть была в этом неуспешна.

В частности, 12% респондентов заявили, что власть успешно справилась с обеспечением медиков Украины средствами индивидуальной защиты: масками, халатами, перчатками. 70% участников исследования считают, власть не справилась с этой задачей.

14% опрошенных говорят, что власть успешно справилась с обеспечением населения средствами индивидуальной защиты: масками, перчатками, антисептиками. 80% придерживаются мнения, что власть с этим не справилась.

Следовательно, 14% украинцев думают, что власть успешна в деле предотвращения возможных экономических проблем в Украине, связанных с эпидемией коронавируса, 66% опрошенных полагают, что власти неуспешна.

Отмечается, что статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2% для показателей близких к 50%, 2,1% - для показателей близких к 25%, 1, 4% - для показателей близких к 10%.

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