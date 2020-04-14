$25 тыс. за высокий пост: в Киеве разоблачили мошенника, который обещал трудоустройство в правительстве

14 апреля, 2020, 17:01

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который за $25 тыс. взятки обещал решить вопрос трудоустройства в правительстве

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"Прокуратура Полтавской совместно с СБУ и Нацполицией разоблачили и задержали в Киеве человека при получении $25 тыс., которыми он пыталась завладеть мошенническим путем", - говорится в сообщении.

Отмечается, что человек обещал за деньги решить вопрос трудоустройство на должность заместителя руководителя Аграрного фонда Украины.

"По предварительной информации, задержанный, представившись влиятельным человеком, имеющим связи в Кабинете министров Украины и Офисе президента, за деньги предложил человеку решить вопрос о трудоустройстве на должность заместителя руководителя Аграрного фонда Украины. После получения в собственном автомобиле денег мужчина пытался скрыться, однако не справился с управлением и столкнулся с металлической опорой", - сообщили в Офисе генпрокурора.

Отмечается, что сейчас проходят обыски по месту жительства фигуранта. Решается вопрос о сообщении ему подозрения в мошенничестве, совершенном в крупном размере (ч. 4 ст. 190 УК Украины), и избрании меры пресечения.





Фото: сайт Офиса генерального прокурора

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