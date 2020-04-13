Зеленский просил, но не удалось: Дубилет заявил, что Шмыгаль не смог найти ему работу в правительстве
Об этом он рассказал в интервью "Бабелю".
"Конкретного разговора о том, что я иду, не было. Просто в какой-то момент стало понятно, что правительство уходит в отставку, Гончарук подает заявление. У нас была встреча вчетвером - с президентом, (главой Офиса президента Андреем) Ермаком и Шмыгалем. Мы обсуждали дальнейшее сотрудничество, президент попросил Шмыгаля проработать варианты, при которых я мог бы продолжить работу в Кабмине. Но мы не нашли приемлемый вариант и решили, что я буду пробовать вести проекты извне", - рассказал Дубилет.
Он не захотел называть конкретные предложения, но говорит, что это были не министерские должности. Дубилет считает, что сможет реализовать большие проекты как волонтер.
Экс-министр говорит, что не общался с Зеленским тех пор, как ему не нашли работы в Кабмине: "Всем сейчас не до того".
Также Дубилет не знает, связано ли то, что ему не нашли работу, с увольнением Андрея Богдана из Офиса президента.
"Я не знаю, действительно не знаю. Подозреваю, что в среде людей, которые мыслят такими категориями, этот аргумент (что для кого-то он был человеком Богдана) мог сыграть какую-то роль. Я могу сказать за себя: я ничейный человек - ни Богдана, ни Гончарука, я сам по себе. Я человек, который получает удовольствие от внедрения полезных проектов. Точка", - сказал Дубилет.
- Дубилет заявил, что у него есть незавершенные проекты, которые начал в правительстве, поэтому планирует еще обсудить формат своей дальнейшей работы.
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