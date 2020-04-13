Зеленский просил, но не удалось: Дубилет заявил, что Шмыгаль не смог найти ему работу в правительстве

13 апреля, 2020, 12:07

Экс-министр Кабмина Дмитрий Дубилет рассказал, что президент Зеленский просил главу КМУ Дениса Шмыгаля подыскать для него работу в правительстве, но премьер-министр ее не нашел

Об этом он рассказал в интервью "Бабелю".

"Конкретного разговора о том, что я иду, не было. Просто в какой-то момент стало понятно, что правительство уходит в отставку, Гончарук подает заявление. У нас была встреча вчетвером - с президентом, (главой Офиса президента Андреем) Ермаком и Шмыгалем. Мы обсуждали дальнейшее сотрудничество, президент попросил Шмыгаля проработать варианты, при которых я мог бы продолжить работу в Кабмине. Но мы не нашли приемлемый вариант и решили, что я буду пробовать вести проекты извне", - рассказал Дубилет.

Он не захотел называть конкретные предложения, но говорит, что это были не министерские должности. Дубилет считает, что сможет реализовать большие проекты как волонтер.

Экс-министр говорит, что не общался с Зеленским тех пор, как ему не нашли работы в Кабмине: "Всем сейчас не до того".

Также Дубилет не знает, связано ли то, что ему не нашли работу, с увольнением Андрея Богдана из Офиса президента.

"Я не знаю, действительно не знаю. Подозреваю, что в среде людей, которые мыслят такими категориями, этот аргумент (что для кого-то он был человеком Богдана) мог сыграть какую-то роль. Я могу сказать за себя: я ничейный человек - ни Богдана, ни Гончарука, я сам по себе. Я человек, который получает удовольствие от внедрения полезных проектов. Точка", - сказал Дубилет.