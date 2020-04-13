Вахтовый метод с полной изоляцией: станции ГТС Украины переводят на закрытый режим работы из-коронавируса

13 апреля, 2020, 14:31

Станции ГТС Украины переводят на закрытый режим работы. Персонал будет работать вахтовым методом с полной изоляцией от внешних социальных контактов, чтобы массово не заразиться на COVID-19

Об этом сообщает пресс-служба Оператора ГТС Украины.

"ООО "Оператор ГТС Украины" перевел на закрытый режим работы узловую компрессорную станцию (КС)" Диканька ", которая обеспечивает транспортировку газа от газодобывающих предприятий в Полтавской, Сумской и Харьковской областях - от региона с основными газовыми месторождениями Украины", - говорится в сообщении .

Отмечается, что закрытый режим функционирования станции предусматривает организацию работы персонала вахтовым методом с полной изоляцией от внешних социальных контактов. На производственном объекте созданы все необходимые условия для проживания и отдыха, организовано питание, регулярно проводится дезинфекция помещений и мониторинг состояния здоровья сотрудников.

Чтобы не допустить массового одновременного инфицирования коллективов на производственных объектах, компания подготовила их к работе в закрытом режиме. Учитывая степень распространения коронавируса в каждом из регионов и оптимальные режимы работы ГТС были определены 7 приоритетных компрессорных станций, которые при необходимости будут изолированы в первую очередь.

"Мы моделируем работу ГТС при различных сценариях потенциального заражения инфекцией наших сотрудников и готовы эффективно отработать любое развитие событий. Если все остальные КС, обеспечивающих транзит, - взаимозаменяемы, то Диканька является ключевым в цепи добычи газа, от ее надежной работы зависит большая часть газодобывающих предприятий Украины. Поэтому, действуя на опережение, мы приняли решение уже сейчас перевести ее в закрытый режим, чтобы гарантировать стабильную работу станции и снизить вероятность заражения членов коллектива коронавирусной инфекцией ", - говорится в сообщении.

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