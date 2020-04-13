 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Индии полиция заставила 500 раз просить прощения туристов, нарушивших карантин

В Индии полиция заставила 500 раз просить прощения туристов, нарушивших карантин


фото: reuters
Полицейские из индийского города Ришикеш наказали десяти иностранцев, нарушивших карантин - им пришлось 500 раз письменно извиниться

11 апреля туристы из США, Израиля, Мексики и Австралии гуляли у реки Ганг. Полиция решила, что будет несправедливо не наказывать их, ведь местным строго запрещают выходить на улицу без необходимости, пишет Pune Mirror .

Поэтому они приказали, чтобы каждый из туристов 500 раз написал фразу "Я проигнорировал правила карантина, а потому прошу прощения".

Читайте также: В Индии полиция палками бьет нарушителей карантина

Сначала они отказывались это делать, поэтому власти пригрозили иностранцам, им запретят посещать страну в будущем. После этого иностранцы принесли извинения.

Теперь всех туристов будут выпускать на улицу только в сопровождении специального человека, утверждают в полиции.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 апреля, 2020 понедельник

больше новостей

13 апреля, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать