В Индии полиция заставила 500 раз просить прощения туристов, нарушивших карантин

13 апреля, 2020, 17:56

Полицейские из индийского города Ришикеш наказали десяти иностранцев, нарушивших карантин - им пришлось 500 раз письменно извиниться

11 апреля туристы из США, Израиля, Мексики и Австралии гуляли у реки Ганг. Полиция решила, что будет несправедливо не наказывать их, ведь местным строго запрещают выходить на улицу без необходимости, пишет Pune Mirror .

Поэтому они приказали, чтобы каждый из туристов 500 раз написал фразу "Я проигнорировал правила карантина, а потому прошу прощения".

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Сначала они отказывались это делать, поэтому власти пригрозили иностранцам, им запретят посещать страну в будущем. После этого иностранцы принесли извинения.

Uttarakhand: 10 foreign nationals who were caught strolling along the bank of river Ganga in Rishikesh were made to write "I did not follow lockdown rules, I am sorry", for 500 times as a punishment for violating #CoronavirusLockdown . (12-4 -2020) pic.twitter.com/vd3BJeoHm0 - ANI (@ANI) April 12, 2020

Теперь всех туристов будут выпускать на улицу только в сопровождении специального человека, утверждают в полиции.