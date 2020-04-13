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Espreso.tvОбществоВ Вооруженных силах - 19 случаев заболевания COVID-19

В Вооруженных силах - 19 случаев заболевания COVID-19


фото: reuters
На 07:00 13 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 19 случаев заболевания COVID-19, из них один человек выздоровел и еще один скончался

Об этом сообщило командование Медицинских сил Вооруженных сил Украины в Facebook.

"На 07.00 13 апреля в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано 19 случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них 1 человек выздоровел и 1 летальный", - говорится в сообщении.

На изоляции находятся 214 человек.

Так, по состоянию на вечер 12.04 в ВС Украины, с помощью ПЦР тестирования, был подтвержден еще один случай заболевания острой респираторной болезни COVID-19, у работника ВС Украины, который был госпитализирован во Львовскую областную инфекционную больницу. Состояние здоровья стабильно тяжелое.

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