В Вооруженных силах - 19 случаев заболевания COVID-19
13 апреля, 2020, 10:09
На 07:00 13 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 19 случаев заболевания COVID-19, из них один человек выздоровел и еще один скончался
Об этом сообщило командование Медицинских сил Вооруженных сил Украины в Facebook.
"На 07.00 13 апреля в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано 19 случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них 1 человек выздоровел и 1 летальный", - говорится в сообщении.
На изоляции находятся 214 человек.
Так, по состоянию на вечер 12.04 в ВС Украины, с помощью ПЦР тестирования, был подтвержден еще один случай заболевания острой респираторной болезни COVID-19, у работника ВС Украины, который был госпитализирован во Львовскую областную инфекционную больницу. Состояние здоровья стабильно тяжелое.
- В Украине зафиксированы 3102 случая коронавирусной болезни COVID-19.
Читайте также
-
6 апреля, 2020 Эпидемия коронавируса - тест на государственную способность
-
-
6 апреля, 2020 Почему украинцев пугает жесткий карантин
-
5 апреля, 2020 Сало как сало
-
Читайте также
-
-
6 апреля, 2020 Почему украинцев пугает жесткий карантин
-
5 апреля, 2020 Сало как сало