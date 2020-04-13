В Украине не будет дефицита хлеба, - министр экономики
Об этом заявил министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, передает пресс-служба министерства.
"Сейчас внутренний продовольственный рынок наполнен всеми категориями товаров, а ценовая ситуация стабильная и контролируемая", - говорится в сообщении.
По словам Петрашко, две недели назад Минэкономики подписало Меморандум с основными участниками зернового рынка о предельных объемах экспорта пшеницы. Министр отметил, что в то время, когда начнет поступать зерно нового урожая, будет 3 млн тонн пшеницы.
"Это в два раза больше, чем в прошлом году, что полностью обеспечит нам продовольственную безопасность. Поэтому никакого дефицита хлеба не будет", - подчеркнул Петрашко.
Петрашко назвал три основные причины подорожания продуктов, в частности:
1) сезонность, поскольку перед Пасхой традиционно растут цены на некоторые продукты;
2) девальвация гривни;
3) спекулятивный элемент, над преодолением которой в министерстве уже работают, уточнил Петрашко.
Он отметил, что ажиотажный рост цен на определенные товары удалось остановить. В последние 10 дней цены не росли.
Петрашко уточнил, что в Минэкономики работают над недопущением продовольственного дефицита и стабилизацией цен на продукты первой необходимости и медицинские изделия. Ведется ежедневный мониторинг цен и привлекаются к диалогу производители, дистрибьюторы и магазины.
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