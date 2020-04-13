В Украине не будет дефицита хлеба, - министр экономики

13 апреля, 2020, 10:33

Рост цен на некоторые продукты питания из-за ажиотажа удалось остановить. Сейчас рынок наполнен товарами, и дефицита хлеба не будет

Об этом заявил министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, передает пресс-служба министерства.

"Сейчас внутренний продовольственный рынок наполнен всеми категориями товаров, а ценовая ситуация стабильная и контролируемая", - говорится в сообщении.

По словам Петрашко, две недели назад Минэкономики подписало Меморандум с основными участниками зернового рынка о предельных объемах экспорта пшеницы. Министр отметил, что в то время, когда начнет поступать зерно нового урожая, будет 3 млн тонн пшеницы.

"Это в два раза больше, чем в прошлом году, что полностью обеспечит нам продовольственную безопасность. Поэтому никакого дефицита хлеба не будет", - подчеркнул Петрашко.

Петрашко назвал три основные причины подорожания продуктов, в частности:

1) сезонность, поскольку перед Пасхой традиционно растут цены на некоторые продукты;

2) девальвация гривни;

3) спекулятивный элемент, над преодолением которой в министерстве уже работают, уточнил Петрашко.

Он отметил, что ажиотажный рост цен на определенные товары удалось остановить. В последние 10 дней цены не росли.

Петрашко уточнил, что в Минэкономики работают над недопущением продовольственного дефицита и стабилизацией цен на продукты первой необходимости и медицинские изделия. Ведется ежедневный мониторинг цен и привлекаются к диалогу производители, дистрибьюторы и магазины.