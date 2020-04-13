В Украине коронавирусом заразились более 500 медиков, - МОЗ

13 апреля, 2020, 11:50

В общем, среди всех зараженных COVID-19 в Украине, по состоянию на понедельник, 13 апреля, 530 случаев болезни у медиков и 201 у детей

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге, передает Еспресо.TV.

Министр уточнил, что только за последние сутки в Украине подтвердили коронавирус у 325 человек, из них 12 детей и 85 медработников.

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Из этих 85 инфицированных медиков в учреждения здравоохранения госпитализировали 12. Отмечается, что среди работников медучреждений не зафиксировано ни одного летального случая.

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