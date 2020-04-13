В Одесской области мужчина избил полицейского за замечание об отсутствии маски
Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.
Подполковника полиции госпитализировали в районную больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга, а злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Предоставлять какие-либо объяснения и проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения правонарушитель отказался.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.
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