В МИД назвали "малореалистичной" миротворческую миссию ООН на Донбассе в ближайшем будущем
13 апреля, 2020, 09:02
Введение миротворцев ООН на Донбасс "малореалистично"
Об этом рассказал постпред Украины в ООН Сергей Кислица в интервью РБК-Украина .
Кислица также отметил, что вопрос миссии остается актуальным.
"Вопрос операции по поддержанию мира остается. Он актуален? Да. Можем ли мы сказать, что операция может быть проведена в ближайшее время на условиях, на которых настаивали предыдущий и нынешний президенты, а также партнеры Украины Нет, это малореалистично", - заявил он.
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