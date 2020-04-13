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Espreso.tvОбществоВ МИД назвали "малореалистичной" миротворческую миссию ООН на Донбассе в ближайшем будущем

В МИД назвали "малореалистичной" миротворческую миссию ООН на Донбассе в ближайшем будущем


фото: ap
Введение миротворцев ООН на Донбасс "малореалистично"

Об этом рассказал постпред Украины в ООН Сергей Кислица в интервью РБК-Украина .

Кислица также отметил, что вопрос миссии остается актуальным.

"Вопрос операции по поддержанию мира остается. Он актуален? Да. Можем ли мы сказать, что операция может быть проведена в ближайшее время на условиях, на которых настаивали предыдущий и нынешний президенты, а также партнеры Украины Нет, это малореалистично", - заявил он.

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