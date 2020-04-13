В МИД назвали "малореалистичной" миротворческую миссию ООН на Донбассе в ближайшем будущем

13 апреля, 2020, 09:02

Введение миротворцев ООН на Донбасс "малореалистично"

Об этом рассказал постпред Украины в ООН Сергей Кислица в интервью РБК-Украина .

Кислица также отметил, что вопрос миссии остается актуальным.

"Вопрос операции по поддержанию мира остается. Он актуален? Да. Можем ли мы сказать, что операция может быть проведена в ближайшее время на условиях, на которых настаивали предыдущий и нынешний президенты, а также партнеры Украины Нет, это малореалистично", - заявил он.