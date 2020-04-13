В Киеве полицейская машина сбила насмерть пешехода
13 апреля, 2020, 11:53
В Киеве вечером 12 апреля полицейский автомобиль сбил насмерть пешехода
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
По предварительным данным, водитель служебного автомобиля Skoda Octavia двигался на Харьковском шоссе в направлении улицы Фанерной, когда пешеход перебегал дорогу в неположенном месте. После наезда пешеход получил телесные повреждения, от которых скончался по дороге в больницу.
Сейчас все обстоятельства и причины ДТП устанавливают следователи Государственного бюро расследований.
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