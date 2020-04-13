В Киеве подтверждены 495 случаев инфицирования коронавирусом, это 15% от всех протестированных, - Кличко
13 апреля, 2020, 12:44
За прошедшие сутки в столице COVID-19 подтвердили у 79 человек
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Telegram.
"Всего в Киеве уже 495 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Заболели: 22 женщины в возрасте от 26 до 66 лет и 57 мужчин в возрасте от 18 до 74 лет", - говорится в сообщении.
Среди инфицированных - 6 медиков.
"15% киевлян, которых тестируют на коронавирус, получают подтверждение диагноза", - сообщил Кличко.
- Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Киево-Печерскую лавру, по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям столицы, закрывают на карантин.
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