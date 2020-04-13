В Киеве подтверждены 495 случаев инфицирования коронавирусом, это 15% от всех протестированных, - Кличко

13 апреля, 2020, 12:44

За прошедшие сутки в столице COVID-19 подтвердили у 79 человек

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Telegram.

"Всего в Киеве уже 495 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Заболели: 22 женщины в возрасте от 26 до 66 лет и 57 мужчин в возрасте от 18 до 74 лет", - говорится в сообщении.

Среди инфицированных - 6 медиков.

"15% киевлян, которых тестируют на коронавирус, получают подтверждение диагноза", - сообщил Кличко.