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Espreso.tvОбществоВ Киеве подтверждены 495 случаев инфицирования коронавирусом, это 15% от всех протестированных, - Кличко

В Киеве подтверждены 495 случаев инфицирования коронавирусом, это 15% от всех протестированных, - Кличко


фото: klichko.org
За прошедшие сутки в столице COVID-19 подтвердили у 79 человек

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Telegram.

"Всего в Киеве уже 495 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Заболели: 22 женщины в возрасте от 26 до 66 лет и 57 мужчин в возрасте от 18 до 74 лет", - говорится в сообщении.

Среди инфицированных - 6 медиков.

"15% киевлян, которых тестируют на коронавирус, получают подтверждение диагноза", - сообщил Кличко.

  • Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Киево-Печерскую лавру, по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям столицы, закрывают на карантин.
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