В Кашмире новая вспышка насилия, погибли трое гражданских
Об этом передает Радио Свобода.
Отмечается, что 13 человек получили ранения, трое погибли. Обмены минометным и артиллерийским огнем вдоль линии контроля, разделяющей этот регион в Гималаях, начались 11 апреля и продолжились также 12 апреля.
В части Кашмира, который контролируется Индией, полиция заявила, что снаряды, выпущенные пакистанской армией, попали в дома в районе Купвара. Именно здесь и погибли трое гражданских жителей. Еще пятеро - ранены.
В то же время пакистанские военные заявили, что из-за обстрелов со стороны Индии были ранены восемь гражданских лиц.
Напряженность в отношениях между Пакистаном и Индией обострилась после того, как в Нью-Дели приняли решение об отмене особого конституционного статуса Кашмира и усилении мер безопасности.
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