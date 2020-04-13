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Espreso.tvОбществоВ Кашмире новая вспышка насилия, погибли трое гражданских

В Кашмире новая вспышка насилия, погибли трое гражданских


фото: ap
В спорном регионе Кашмир, который расположен между Индией и Пакистаном, заострилась ситуация, зафиксирована новая вспышка насилия

Об этом передает Радио Свобода.

Отмечается, что 13 человек получили ранения, трое погибли. Обмены минометным и артиллерийским огнем вдоль линии контроля, разделяющей этот регион в Гималаях, начались 11 апреля и продолжились также 12 апреля.

В части Кашмира, который контролируется Индией, полиция заявила, что снаряды, выпущенные пакистанской армией, попали в дома в районе Купвара. Именно здесь и погибли трое гражданских жителей. Еще пятеро - ранены.

В то же время пакистанские военные заявили, что из-за обстрелов со стороны Индии были ранены восемь гражданских лиц.

Напряженность в отношениях между Пакистаном и Индией обострилась после того, как в Нью-Дели приняли решение об отмене особого конституционного статуса Кашмира и усилении мер безопасности.

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