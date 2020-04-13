В европейских странах рекордно обвалились цены на электричество
13 апреля, 2020, 14:17
Во многих европейских странах цены на электроэнергию стали отрицательными
Об этом свидетельствуют данные европейской энергетической биржи Nord Pool и венгерской энергетической биржи HUPH , передает РБК-Украина .
По данным европейской биржи, среднесуточная цена на электроэнергию во Франции, Германии, Нидерландах и Бельгии, как и в восточноевропейских странах, 13 апреля будет отрицательной.
В частности, отрицательные цены в Чехии и Словакии, что является нетипичным для рабочих дней.
Вместе с тем, по данным ГП "Оператор рынка", в Украине средневзвешенные цены "рынка на сутки вперед" и внутрисуточном рынке составляли 1218 грн за МВт-ч и 776 грн мВт-ч.
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