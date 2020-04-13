В Британии смертность от коронавируса падает второй день подряд

13 апреля, 2020, 18:18

С начала эпидемии коронавируса в Великобритании умерли 11 329 человек, общее количество инфицированных приближается к 90 тыс.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения страны.

За прошедшие сутки в британских больницах от коронавируса умерли 717 пациентов, что немного меньше, чем днем ранее, когда зарегистрировали 737 летальных случаев.

Суточные показатели смертности от коронавируса падают второй день подряд после пиковых дней, когда регистрировали более 900 смертей.

По-прежнему больше всего летальных случаев фиксируют в Англии, за последние сутки там погибли 667 человек с COVID-19.

Количество случаев заражения увеличилось на 4342 в сутки и достигло 88 621.

Во всем мире коронавирусом заразились более 1,8 млн человек. От осложнений, вызванных инфекцией, умерло более 115 000 пациентов. От COVID-19 вылечились по меньшей мере 400 000 человек.