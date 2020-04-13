В Англии умер 78-летний знаменитый вратарь "Челси"

13 апреля, 2020, 12:51

В возрасте 78 лет из-за продолжительной болезни скончался бывший вратарь "Челси" и сборной Англии Питер Бонетти

Об этом сообщает официальный сайт лондонского клуба.

Бонетти играл за "Челси" в течение 19 лет, за этот период голкипер выигрывал Кубок английской лиги, Кубок Англии и Кубок кубков в 1971 году. Всего на счету Питера Бонетти 729 за "Челси", по этому показателю он уступает только Рону Харрису.

Бонетти сыграл 7 матчей за сборную Англии. В 1966 году он стал чемпионом мира в составе "трех львов".