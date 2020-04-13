Укрпочта не планирует повышать тарифы и останавливать международные отправления

13 апреля, 2020, 09:58

Почтовый оператор "Укрпочта" не планирует повышать тарифы на доставку международных отправлений

Об этом в Facebook сообщил генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.

"Укрпочта, понимая свою важную роль в обеспечении экспорта для малого и среднего бизнеса, личных потребностей граждан, приняла решение не прекращать отправку из Украины, а также не изменять тарифы, несмотря на растущие расходы", - заявил он.

Смелянский отметил, что многие почтовые операторы развитых стран (например, Канада, Испания, Германия Казахстан, Корея) закрыли прием экспортных отправлений. Многие существенно сократили работу сортировочных центров и таможенных пунктов (например, Франция с 7 до 4 дней).

По его словам, в условиях полного закрытия пассажирского авиасообщения в Украине, которое использовалось для транспортировки отправлений, Укрпочта планирует ввести другие пути доставки.

Речь идет о грузовых рейсах Turkish Airlines 4-5 раз в неделю, транзите Укрпочты вместе с компанией Элерон и AirBaltic из аэропорта Жуляны, а с 3 апреля - из аэропорта Львова.

"Таким образом мы обеспечим регулярное грузовое сообщение для ваших отправлений в Европу и США. Также, регулярно уже ходят наземные маршруты в Молдову, Румынию Польши, Латвии, Эстонии, Словакии, Чехии и других близких географически стран ", - информирует он.

Гендиректор отметил, что расходы на транспортировку почты в страну назначения выросли в 2-3 раза, однако Укрпочта решила не вводить дополнительные надбавки за доставку, а также не отменять действие программы лояльности для экспортеров.