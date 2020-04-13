Тренер сборной Украины оправился от коронавируса

13 апреля, 2020, 13:44

Тренер паралимпийской сборной Украины по гребле на байдарках и каноэ Вячеслав Загреба оправился от коронавируса

Об этом тренер сообщил в facebook.

"Я наконец выздоровел. Я вылечился от COVID-19. Хочу поблагодарить всех врачей, медсестер, санитарок, врачей общей практики, фармацевтов, благотворителей и других сотрудников Национальной службы здоровья, которые работают не покладая рук, чтобы побороть COVID-19. Большое спасибо моей семье за заботу и за тот фундамент, который вы создали. От себя лично я хочу пожелать вам крепкого здоровья", - написал Вячеслав Загреба.

По последним данным в Украине более 3102 инфицированных, из них 93 человека умерли.