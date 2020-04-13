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Espreso.tvСпортТренер сборной Украины оправился от коронавируса

Тренер сборной Украины оправился от коронавируса


фото: champion.com.ua
Тренер паралимпийской сборной Украины по гребле на байдарках и каноэ Вячеслав Загреба оправился от коронавируса

Об этом тренер сообщил в facebook.

"Я наконец выздоровел. Я вылечился от COVID-19. Хочу поблагодарить всех врачей, медсестер, санитарок, врачей общей практики, фармацевтов, благотворителей и других сотрудников Национальной службы здоровья, которые работают не покладая рук, чтобы побороть COVID-19. Большое спасибо моей семье за заботу и за тот фундамент, который вы создали. От себя лично я хочу пожелать вам крепкого здоровья", - написал Вячеслав Загреба.

По последним данным в Украине более 3102 инфицированных, из них 93 человека умерли.

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