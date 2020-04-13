Священники ПЦУ и УГКЦ в Киеве освятили 10 тыс. куличей для малообеспеченных граждан
13 апреля, 2020, 09:22
В Киеве священники ПЦУ и УГКЦ освятили куличи для тех, кто не сможет их купить
Об этом сообщил представитель пресс-службы ПЦУ Иван Сидор в Facebook.
"Совместно с отцом Любомиром Яворским (УГКЦ) освятили 10 тысяч куличей для тех украинцев, которые не смогут освятить или приобрести пасочку", - говорится в сообщении.
Он отметил, что ранее в Мининфраструктуры пообещали, что с понедельника "Укрпочта" начнет бесплатно доставлять украинцам освященные куличи домой.
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