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Espreso.tvОбществоСвященники ПЦУ и УГКЦ в Киеве освятили 10 тыс. куличей для малообеспеченных граждан

Священники ПЦУ и УГКЦ в Киеве освятили 10 тыс. куличей для малообеспеченных граждан


фото: facebook.com
В Киеве священники ПЦУ и УГКЦ освятили куличи для тех, кто не сможет их купить

Об этом сообщил представитель пресс-службы ПЦУ Иван Сидор в Facebook.

"Совместно с отцом Любомиром Яворским (УГКЦ) освятили 10 тысяч куличей для тех украинцев, которые не смогут освятить или приобрести пасочку", - говорится в сообщении.

Он отметил, что ранее в Мининфраструктуры пообещали, что с понедельника "Укрпочта" начнет бесплатно доставлять украинцам освященные куличи домой.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3188555

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