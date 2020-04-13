Сутки в зоне ООС: оккупанты убили украинского военного и ранили еще одного
13 апреля, 2020, 07:23
В воскресенье, 12 апреля, российские террористы на Донбассе трижды обстреляли позиции Объединенных сил, применив ручные противотанковые гранатометы и пулеметы крупного калибра
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
Захватчики били по украинским позициям возле сел Тарамчук, Водяное и Крымское.
В результате вражеских обстрелов 12 апреля один украинский военный погиб, еще один - получил боевое поражение.
Объединенные силы огнем заставили российских террористов прекратить провокации.
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