СБУ в Запорожье задержала экс-беркутовца на торговле оружием
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"По предварительной версии следствия, бывший спецназовец, который сейчас возглавляет подразделение безопасности в одной из коммерческих столичных структур, одновременно с легальной работой занимался противоправной деятельностью. В частности, имея специальные знания по ремонту огнестрельного оружия, мужчина переделывал для продажи травматические и стартовые пистолеты на боевые. Клиентов он подыскивал через специализированные интернет-платформы и реализовывал через личные связи в криминальных кругах в Запорожской, Днепропетровской и Киевской областях ", - говорится в сообщенни.
Правоохранители задержали злоумышленника в Запорожье во время очередной попытки продажи за 50 тыс. грн 10 стартовых пистолетов, переведенных в боевое состояние, и более 200 патронов к ним. Во время обыска в его автомобиле был изъят еще один "модернизированный" пистолет с патронами.
Ранее оперативники спецслужбы задокументировали несколько фактов реализации злоумышленником оружия.
Сейчас все изъятые средства поражения направлены для проведения соответствующих экспертиз.
В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины задержанному объявлено о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
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