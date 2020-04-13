Сборная Украины сыграет шоу-матч против Польши в FIFA 20
13 апреля, 2020, 17:14
Во вторник, 14 апреля, на YouTube-канале Украинской ассоциации футбола состоится трансляция онлайн противостояния сборных команд Украины и Польши
Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.
Честь Украины будут защищать полузащитники главной команды - Евгений Коноплянка и Александр Зинченко. Соперниками украинцев будут игроки польской команды Матеуш Клих и Мацей Рыбус.
Футболисты обеих сборных поспорят за статус сильнейшего киберфутбольного дуэта в FIFA20.
Трансляция состоится на YouTube-канале УАФ. Начало в 20:00.
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