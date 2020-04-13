Рада внесет изменения в госбюджет после карантина, - представитель правительства в ВР

13 апреля, 2020, 14:32

После окончания эпидемии COVID-19 в Украине Верховная Рада повторно внесет изменения в государственный бюджет на 2020 год

Об этом РБК-Украина сообщил представитель правительства в ВР Василий Мокан.

По его словам, в Кабмине надеются на оптимистичный сценарий преодоления эпидемии, по которому удастся сэкономить часть средств из фонда борьбы с коронавирусом

"Все средства, которые останутся после карантина, будут обратно перераспределены из фонда борьбы с коронавирусом по всем министерствам. По обычной процедуре финансирования - по тем направлениям, как это было по пропорциональному принципу. То есть сейчас это вынужденная унификация средств, которые временно забирают в один фонд . Она направлена на эффективную борьбу с эпидемией. Далее у нас есть необходимость снова вносить изменения в бюджет и перераспределить остаток спецфонда и восстановить те программы, которые сейчас временно приостановлены. То есть будет еще одно внесение изменений в закон " - заявил Мокан

Депутат подчеркнул, что на уровне координационного центра уже существуют ориентировочные расчеты по объему средств из фонда, которые могут остаться как неиспользованные.

"После окончания официального карантина и плюс 30 дней на преодоление последствий. Ведь смягчение карантина, которое может быть в мае, это не окончание карантина. Когда будет следующее заседание по изменениям в бюджет - это может быть и июнь, может быть июль, а может и сентябрь. Просчеты приблизительные есть, и на уровне МЗ Украины, так и на уровне Кабмина и координационного центра. Но сейчас невозможно спрогнозировать, как будет развиваться ситуация ", - добавил он.