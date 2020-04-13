"После выгула собаки ей нужно мыть лапы с мылом": ветеринар об уходе за животными во время карантина
Об этом рассказала директор КП "Киевская городская больница ветеринарной медицины" Наталья Мазур в интервью Укринформа .
"После выгула собаки ей нужно мыть лапы, и мы рекомендуем делать это со специальными шампунями для собак или гипоаллергенным детским мылом. Этого будет достаточно", - сказала она.
По ее словам, антибактериальные средства применять не стоит.
"И до введения карантина человек жил рядом с собакой, поэтому мы не можем сделать так, чтобы собаки были полностью стерильными. Надо спокойнее относиться к этому", - добавила ветеринар.
Она напомнила, что после мытья обязательно нужно насухо вытереть лапы животному, чтобы не было никаких оснований для развития экземы или других заболеваний кожи.
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