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Espreso.tvОбщество"Оставайтесь дома на Пасху": МЗ призывает соблюдать карантин

"Оставайтесь дома на Пасху": МЗ призывает соблюдать карантин

Министерство здравоохранения призывает соблюдать ограничительные меры на Пасхальные праздники

Об этом говорится на Telegram-канале МЗ Коронавирус_инфо.

"Приближаются Пасхальные праздники, на которые миллионы украинцев традиционно ходят в церковь, а потом собираются за большим столом в кругу родных. Но из-за пандемии коронавируса в мире даже традиции впервые за десятки лет меняются. Верующие остаются дома и приобщаются к богослужениям онлайн. Все для того , чтобы сохранить жизнь и здоровье. Уберегите себя от инфицирования и не подвергайте опасности окружающих ", - говорится в сообщении.

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