"Оставайтесь дома на Пасху": МЗ призывает соблюдать карантин
13 апреля, 2020, 18:46
Министерство здравоохранения призывает соблюдать ограничительные меры на Пасхальные праздники
Об этом говорится на Telegram-канале МЗ Коронавирус_инфо.
"Приближаются Пасхальные праздники, на которые миллионы украинцев традиционно ходят в церковь, а потом собираются за большим столом в кругу родных. Но из-за пандемии коронавируса в мире даже традиции впервые за десятки лет меняются. Верующие остаются дома и приобщаются к богослужениям онлайн. Все для того , чтобы сохранить жизнь и здоровье. Уберегите себя от инфицирования и не подвергайте опасности окружающих ", - говорится в сообщении.
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