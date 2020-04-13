"Оставайтесь дома на Пасху": МЗ призывает соблюдать карантин

Об этом говорится на Telegram-канале МЗ Коронавирус_инфо.

"Приближаются Пасхальные праздники, на которые миллионы украинцев традиционно ходят в церковь, а потом собираются за большим столом в кругу родных. Но из-за пандемии коронавируса в мире даже традиции впервые за десятки лет меняются. Верующие остаются дома и приобщаются к богослужениям онлайн. Все для того , чтобы сохранить жизнь и здоровье. Уберегите себя от инфицирования и не подвергайте опасности окружающих ", - говорится в сообщении.